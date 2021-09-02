Петербуржцы оказались самыми ленивыми людьми в России

Петербуржцы оказались самыми склонными к лени в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Удивительно, но жители Петербурга признали себя очень ленивыми людьми. Около половины горожан склонны заниматься «ничегонеделанием». Оказалось, что это - самый высокий уровень ленности в России.

- Почти 50% петербуржцев склонны лениться. Еще 39% открыто признаются в том, что считают себя ленивыми. Это самые высокие показатели среди жителей крупных городов, - говорится в результатах опроса, который провели показал сервис Ситимобил совместно с исследовательской компанией ResearchMe.

Как минимум половина петербуржцев готова переплачивать за услуги, которые помогут сэкономить им силы и время.

Более 66% жителей города откладывают дела на потом, 47% опрошенных не могут заставить себя заниматься бытовыми делами, а 31% петербуржцев постоянно чувствует себя уставшим и сонным..

Четверть горожан из-за лени не может дойти куда-то пешком, а 8% не хотят даже дойти до остановки общественного транспорта.

В такие моменты 41% жителей Петербурга поддаются искушению и заказывают такси, а 10% в принципе не используют ничего кроме машин при поездках по городу.

Всего было опрошено более 1100 человек, а в пятерку ленивых городов еще вошли Ростов-на-Дону, Краснодар Екатеринбург и Челябинск.