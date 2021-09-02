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Авто2 сентября 2021 10:47

КАД Петербурга встал в 10-километровую пробку утром 2 сентября

Автомобили плотно стоят между Мурманским шоссе и Софийской улицей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Длина пробки на КАД в Петербурге превысила 10 километров

Длина пробки на КАД в Петербурге превысила 10 километров

Фото: Олег ЗОЛОТО

С началом учебного года в Санкт-Петербург вернулись жесткие пробки. Утром в четверг, 2 сентября 2021 года, Кольцевая автодорога встала в затор в 10 километров. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

- Огромная пробка собралась в 8 часов утра по внутренней стороне КАД от развязки с Мурманским шоссе до Софийской улицы. Затор держится уже третий час, - сообщает сервис.

Также наиболее загруженными дорогами утром 2 сентября в Петербурге стали Заневский проспект и проспект Косыгина в сторону центра. Пробка оценивается в 10 баллов. Также стоят проспект Славы, Народная улица к Московскому, Гражданский проспект в сторону центра.

На 10:45 часов в целом по Петербургу пробки в 6 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 11 часам достигнут 5 баллов.