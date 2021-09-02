11-летняя девочка пропала без вести в Петербурге в День знаний

Пятиклассница пропала без вести в Петербурге 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в День знаний пропала без вести 11-летняя девочка. Уже во втором часу ночи 2 сентября 2021 года в полицию Колпинского района обратилась 34-летняя мать школьницы, которая рассказала, что ее дочь не вернулась домой. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина рассказала, что ее дочь, которая 1 сентября пошла в пятый класс, около 12:45 часов ушла из дома на Заводском проезде, однако до ночи так и не вернулась, - сообщил источник.

Где находится ребенок, мама не знает, так как не может с ней связаться. Известно, что девочке через несколько дней должно исполниться 12 лет.

Ранее ребенок никогда из дома не уходил, на учете нигде не состоит. Ориентировка для розыска девочки разослана по отделам полиции.