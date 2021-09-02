406 тысяч квадратных метров жилья построили в Петербурге в августе

121 жилой дом построен в Петербурге за август. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 406 тысяч квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию в Петербурге за минувший август. Такие данные по итогам последнего месяца лета приводит городской Комитет по строительству.

- Сдан 121 дом на 9 071 квартиру, включая индивидуальное строительство. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было сдано 130,4 тысячи квадратных метров жилья, - сообщает пресс-служба ведомства.

Лидером, как и зачастую, стал Приморский район. Здесь за август введено в строй 11 домов на 3 750 квартир общей площадью 186, 9 тысяч квадратных метров.

Далее идут Московский район, где сдано 143,4 тысячи «квадратов», на третьем месте Выборгский район – 46,3 тысячи квадратных метров - 17 домов, 1 299 квартир. В том числе два долгостроя - ЖК «На Заречной» и первый корпус ЖК «Парнас».

Кроме того, в августе 2021 года было введено в эксплуатацию 40 объектов общего назначения, в том числе школы, детсады, поликлиники и так далее.