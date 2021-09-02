Умер Сергей Баранов, семикратный чемпион России по регболу

Умер семикратный чемпион России по регболу Сергей Баранов / Фото: Федерация борьбы Петербурга

Во вторник, 31 августа 2021 года, умер Сергей Баранов, мастер спорта СССР по вольной борьбе и один из основателей регбола в России и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Федерации борьбы Северной столицы.

- 31 августа не стало Сергея Баранова... Федерация спортивной борьбы Петербурга выражает соболезнования родным и близким Сергея, - сообщили в пресс-службе федерации на официальной странице в соцсети.

Сергей Баранов был не только основателем регбола в стране, но и семикратным чемпионом России по этому спорту как игрок и тренер. Он являлся первым капитаном команды "Атланты Невы", которая неоднократно брала чемпионство, не проиграв ни единого матча.

На данный момент о причине смерти спортсмена, а также месте и времени похорон не сообщается.