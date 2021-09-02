372 блока сигарет пытались провезти в Эстонию в вагоне с аммиачной селитрой

Сигареты пытались провезти в Эстонию в вагонах с аммиачной селитрой. Фото: ПУ ФСб по СПб и ЛО

Пограничникам Ивангородского погранотряда пришлось «нырнуть» в вагон с аммиачной селитрой, чтобы найти контрабандные сигареты, которые злоумышленники пытались провезти в Эстонию. В партии было почти четыре тысячи пачек.

- В результате проверки железнодорожного состава в загрузочных люках сотрудники пограничного Управления выявили 11 свертков в темном полиэтилене, внутри которых обнаружено 372 блока сигарет иностранной марки, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По оценке таможенников, стоимость контрабандной партии табака составляет около 200 тысяч рублей. Решение о возбуждении дела будет принято после определения точной стоимости сигарет.