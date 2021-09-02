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Общество2 сентября 2021 11:50

Большинство выпускников-стобалльников из Ленобласти поступили в вузы Петербурга

Самым популярным стал СПбГУ
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Большинство успешных выпускников из Ленобласти поступило в петербургские вузы.

Большинство успешных выпускников из Ленобласти поступило в петербургские вузы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выпускники из Ленинградской области в большинстве выбрали для дальнейшего обучения вузы Петербурга. В региональном комитете образования подвели итоги вступительной кампании по тем ребятам, которые получили максимальные баллы по ЕГЭ.

- Самым популярным среди областных стобалльников стал СПбГУ, туда поступили семь человек. Также ребята будут учиться в ИТМО, Политехническом университете, НИУ ВШЭ и других вузах, - отметил глава комитета Сергей Тарасов.

По его слова, лишь пара областных выпускников решила продолжить учебу в Москве.

Власти Ленобласти также поддержали идею «карту» распределения стобалльников по вузам России, чтобы будущим абитуриентам было проще выбирать себе место обучения.