В центре Петербурга будут звучать произведения Довлатова три дня подряд

В центре Петербурга три дня подряд будут звучать произведения Довлатова Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге с 3 по 5 сентября 2021 года будут отмечать 80-летие со дня рождения Сергея Довлатова. В честь этого в течение трех дней в центре города будут звучать произведения знаменитого писателя. В роли чтецов – сам автор и многие известные актеры.

- Три дня подряд, с 3 по 5 сентября, с 14:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также на Дворцовом мосту с помощью системы распределённого звука прозвучат произведения Сергея Довлатова. Впервые и по этому же графику произведения Довлатова будут звучать в Таврическом саду, - рассказали в администрации города.

Система распределенного звука уже давно используется в Петербурге для "Поющих мостов" - с июля до конца сентября Дворцовый мост разводят пож классическую музыку с пятницы по воскресенье.

Акустическая смарт-система Таврического сада сможет работать круглый год. Поэтому все петербуржцы и гости города могут с одинаковым удовольствием слушать и классическую музыку, и литературные произведения.