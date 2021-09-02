Мужчина одним ударом убил собутыльника в Ленобласти

Полиция задержала мужчину за убийство собутыльника во время пьянки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина одним ударом убил собутыльника. В ночь на 30 августа 2021 года в полицию Всеволожского района поступил звонок от 55-летнего мужчины, который рассказал, что в вагончике на территории коттеджного поселка нашел труп своего знакомого. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Накануне мужчины выпивали. Поздно вечером они обнаружили своего 51-летнего приятеля, гражданина Украины, без признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики внешних следов насильственной смерти не обнаружили и отправили тело в морг, - рассказал источник.

Однако во время судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть мужчины наступила в результате травматического субарахноидального кровоизлияния.

Полиция оперативно провела расследование и выяснила, что погибший был убит. В тот вечер в бытовке 43-летний мужчина ударил кулаком по голове собутыльника, от чего тот упал и скончался.

Подозреваемого задержали и отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело.