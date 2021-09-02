Московский рынок превратят в гастромаркет за 250 миллионов рублей

Московский рынок переформатируют в гастропаб по примеру Василеостровского. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский продуктовый рынок Петербурга изменит формат и станет модным гастромаркетом. О таких планах заявили его нынешние владельцы, уже преобразившие таким же образом Василеостровский рынок.

- Рынок сохранит свою торговую функцию, а часть его площадей займет гастропространство, где, в том числе, будут представлены текущие арендаторы Василеостровского рынка, - пишет «Коммерсант».

Инвестиции в проект составят около 250 миллионов рублей, а переоборудование займет около полугода. В новом качестве рынок откроется в мае 2022 года.

Справка «КП»:

Московский рынок находится в районе станции метро «Электросила», на другой стороне Московского проспекта. Он расположен на улице Решетникова, 12. В его состав входят четыре здания общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров.