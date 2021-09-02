Бал «Город Ангела и Льва» пройдет в честь 30-летия возвращения Петербургу его исторического названия

6 сентября 1991 года Ленинград был официально переименован в Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

6 сентября петербургской Государственной академической капелле пройдет Бал «Город Ангела и Льва», посвященный 30-летию возвращения городу его исторического названия. В этот день ровно 30 лет назад Ленинград официально стал Санкт-Петербургом.

- Ангел и Лев – хранители и символы нашего города. Ангел – Небесный Хранитель с его возвышенной душой, исполненной добра, любви и сострадания, и Лев – Земной Хранитель, символ военной доблести, оберегающий его жителей, - отмечают организаторы из Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Образы Ангела и Льва, которыми будет украшен зал капеллы, создали студентами художественной Академии имени Штиглица. Сам бал пройдет в формате иммерсивного шоу, а его зрители смогут также стать и участниками представления.

Напомним, что референдум о возвращении исторического названия Ленинграду был проведен 12 июня 1991 года. За высказались 58,4 процента горожан, 42 процента были против.

Официально город стал Санкт-Петербургом через 2,5 месяца - 6 сентября 1991 года.