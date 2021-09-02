Почти 250 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в Петербурге

Еще 247 петербуржцев госпитализированы с коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки в больницы города с коронавирусом госпитализировали 247 человек. Об этом в четверг, 2 сентября 2021 года, сообщили в администрации Северной столицы. Выписали после болезни 285 пациентов.

- На сегодня в Петербурге 14 больниц принимают больных коронавирусом и пневмониями. В общей сложности развернуто 5,1 тысяч коек, из них свободно менее 30 процентов, - говорится в отчете Смольного.

Всего на лечении в стационарах находятся 3,6 тысяч пациентов, из них 353 человека находятся в реанимациях, а 147 подключены к аппаратам ИВЛ. Также во временном инфекционном госпитале "Ленэкспо" находятся 177 горожан.

Еще более 18 тысяч петербуржцев переносят инфекцию дома. Напомним, что за последние сутки в городе коронавирус выявили у 1330 человек.