Пансионат воспитанниц следственного комитета России в Петербурге впервые принял учениц

В пансионе воспитанниц Следственного комитета РФ в Петербурге начался учебный год / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге пансионат воспитанниц следственного комитета России впервые принял учениц. В этом году за парты в учебном заведении сели 136 девушек. На торжественной церемонии, посвященной началу учебного года присутствовали губернатор Александр Беглов и глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, рассказали в Смольном 2 сентября 2021 года.

- Воспитанницы - не только будущие следователи, это продолжатели традиций города – добра, справедливости, сострадания, умения понять чужую беду, помочь человеку, - отметил Бастрыкин.

Беглов заявил, что пансионат будет продолжать исторические традиции Смольного института. Сейчас в нем учатся девушки из разных регионов страны, в том числе из Ленинградской области, Краснодарского края, Севастополя и Камчатки.

Помимо общего образования, девушки пройдут программы для подготовки к государственной службе в органах Следственного комитета.