Казахского наркокурьера задержали на границе с Эстонией

На границе с Эстонией задержали наркокурьера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пограничники задержали в Ивангороде молодого гражданина Казахстана, который пытался провезти из России в Эстонию несколько граммов синтетического наркотика. Мужчину передали в руки полиции. Следователи считают, что нарушитель работал наркокурьером и наркодилером, распространяя запрещенные вещества в соседней стране.

- Проведенными мероприятиями установлено, что задержанный 30.08.2021 года прибыл на территорию Российской Федерации с целью получения наркотических средств путем закладки в городе Кингиссеп и дальнейшего их перемещения через государственную границу РФ в международном автомобильном пункте пропуска «Ивангород» на территорию Эстонской Республики для последующей реализации в городе Таллин, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

При личном досмотре у мужчины было изъято наркотическое средство альфа-PVP общей массой 6,78 грамма. А 1 сентября следственным отделом МВД по Кингисеппскому району было возбуждено дело о контрабанде наркотиков. За это предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.