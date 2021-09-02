Петербургские туристы застряли в Турции, их рейс задерживается на 18 часов

Одни петербуржцы застряли в Турции, другие не могут улететь из Пулково на отдых. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туристы из Петербурга застряли в Турции. Их рейс из Даламана, который должен был прилететь в Пулково еще в полночь, отложен уже на 18 часов. Людям пришлось вместе с детьми часть ночи провести на чемоданах прямо в турецком аэропорту. Некоторым счастливчикам предоставили отель.

- Находимся в аэропорту Даламан, рейс задержан уже на 16 часов. За 16 часов ни разу не предложили горячей еды. Сейчас люди штурмом берут кафе для персонала, только там есть хоть какая-то человеческая еда. За все время дали по 3 бутерброда на человека. Воду выдали первый раз спустя 4 часа задержки, - написал в Фейсбуке авиакомпании-перевозчика петербуржец Александр Осипов.

По его словам, вылет переносили неоднократно. Накануне вечером людям обещали, что рейс отправится в Петербург в 10 утра, однако самолет по-прежнему не улетел из Даламана.

При этом его ждут и те петербуржцы, которые собирались отправиться из Пулково в Анталью. Рейс со временем вылета на 8:00 перенесен минимум до 18:30.