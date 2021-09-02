«Зенит» купил себе нового вратаря

Станислав Крицюк подписал стал новым вратарем "Зенита", Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит".

Петербургский «Зенит» приобрел нового голкипера. Компанию Михаилу Кержакову и Даниилу Одоевскому составит Станислав Крицюк. Он заполнит вакуум, образовавшийся после ухода Андрея Лунева в немецкий «Байер».

- 2 сентября футбольные клубы «Зенит» и «Жил Висенте» достигли соглашения о переходе вратаря. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1», - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Новому вратарю «Зенита» 30 лет. Он уроженец Тольятти. За свою спортивную карьеру выступал за ФК «Тольятти» и «Академия», в 2013 году перешел в португальскую «Брагу».

С 2016 по 2020-й годы выступал за ФК «Краснодар», за который провел 72 матча.

После этого Крицюк вернулся в Португалию, где отыграл сезон за «Белененсеш», а в июне нынешнего года перешел в «Жил Висенте», откуда его и выкупил «Зенит».

В активе Крицюка есть два матча за сборную России.