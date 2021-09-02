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Дом. Семья2 сентября 2021 15:10

Умерла старейшая кошка-хранительница Петропавловской крепости

Капитолине было больше 20 лет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Хранительница Петропавловского собора умерла на 21 году жизни. Фото: vk.com/spb_museum

Хранительница Петропавловского собора умерла на 21 году жизни. Фото: vk.com/spb_museum

Петропавловская крепость осиротела. 2 сентября здесь умерла старейшая хранительница Музея истории Санкт-Петербурга кошка Капитолина. Более 20 лет она была неотъемлемой частью сердца города и любимицей музейных работников.

- Друзья, с прискорбием сообщаем, что с нами больше нет дорогой и любимой Капитолины, главной кошки Петропавловской крепости, на протяжении более двадцати лет бессменной хранительницы Петропавловского собора, - говорится на странице ВКонтакте Музея истории Санкт-Петербурга.

По словам музейных смотрителей, кошка прожила «долгую и насыщенную жизнь». Капа, как ее здесь любя называли, навсегда останется в сердцах сотрудников Петропавловки и ее посетителей.