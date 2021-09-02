Незаконные торговые павильоны убрали в трех районах Петербурга

Четыре незаконных торговых павильона снесли в Петербурге / Фото: Смольный

В трех районах Санкт-Петербурга убрали незаконные торговые павильоны. Сотрудники комитета по контролю за имуществом провели проверки в Выборгском, Приморском и Калининском районах города, по итогам которых было освобождено четыре земельных участка. Об этом 2 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Магазин с рыболовными товарами площадью в 80 квадратных метров убрали в поселке Парголово. Там продажа велась без кассовой техники, - пояснили в комитете.

Павильон площадью в 33 квадратных метра без правоустанавливающих документов убрали на Выборгском шоссе. Еще один магазин закрыли на Коломяжском проспекте, а также ликвидировали киоск по продаже бахчевых культур на проспекте Культуры.

Землепользователям были вручены уведомления о необходимости добровольного освобождения участков, а также на них составили протоколы об административном правонарушении.