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Происшествия2 сентября 2021 16:37

Петербуржец получил пять лет за убийство тещи

На теле женщины нашли 32 повреждения, но зять вину не признал
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд дал пять лет мужчине, забившему тещу насмерть.

Суд дал пять лет мужчине, забившему тещу насмерть.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который, как считает следствие, забил до смерти свою тещу. Женщина была тяжело больна и сама практически не передвигалась. На ее теле эксперты нашли 32 травмы, но зять уверял, что лишь ухаживал за погибшей, а явку с повинной написал посчитав, что случайно мог причинить ей вред.

- Суд установил: 06.09.2020 обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, на почве внезапно возникшей личной неприязни, руками и ногами, а также используя неустановленный тупой предмет, причинил потерпевшей не менее 32 травматических воздействий в область верхних и нижних конечностей, туловища, головы и шеи, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По выводам экспертов, смерть женщины наступила от травмы грудной клетки и развившейся на этом фоне дыхательной недостаточности. Другими словами, погибшей проломили грудь, отчего она задохнулась.

Обвиняемый вину не признал, заявив, что тещу не бил, но мог случайно упасть на нее. Оттуда и травмы. Суд доводов мужчины не принял и отправил его в колонию строгого режима на пять лет.