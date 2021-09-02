Центр Петербурга возглавил антирейтинг по количеству засоров канализации

Центральные районы Петербурга возглавили антирейтинг по количеству засоров из-за нарушений пользования канализацией / Фото: Водоканал

Центральные районы Санкт-Петербурга возглавили антирейтинг по количеству засоров из-за нарушений пользования канализацией. Об этом 2 сентября 2021 года рассказали в "Водоканале", отметив, что, по сравнению с прошлым годом, в текущем петербуржцы меньше выбрасывать мусор в канализацию не стали.

- Хуже всего ситуация в Центральном районе, где 59% засоров происходит из-за нерастворимого мусора в канализации. Следом идет Василеостровский район - 57% от общего числа засоров, и Петроградский район - 54%, - рассказали в компании.

При этом, несмотря на то, что Фрунзенский район густо населен, там наблюдается самый высокий уровень культуры пользования канализацией среди жителей. Всего 10% засоров возникает из-за сброса средств гигиены и бытового мусора.

Горожанам напомнили, что в туалет и раковину можно выбрасывать только ту бумагу, которая растворяется. Для всего остального мусора есть мусорные пакеты.