Бетононасос сбил шестилетнего ребенка на даче в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка бетононасосом в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области на дачном участке бетононасос сбил шестилетнего ребенка. Инцидент произошел 31 августа 2021 года в Лужском районе, когда на садовом участке велись работы по возведению фундамента. Об этом рассказали в следственном комитете региона.

- При движении задним ходом транспортного средства, предназначенного для распределения и заливки бетона, был совершен наезд на ребенка, в результате чего потерпевшему причинены травмы тела различной степени тяжести, - пояснили в ведомстве.

Ребенка госпитализировали в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

На место ЧП выезжала следственная группа, которая после проверки возбудила уголовное дело. Виновнику может грозить до трех лет лишения свободы.