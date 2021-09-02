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Происшествия2 сентября 2021 17:32

Бетононасос сбил шестилетнего ребенка на даче в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка бетононасосом в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка бетононасосом в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области на дачном участке бетононасос сбил шестилетнего ребенка. Инцидент произошел 31 августа 2021 года в Лужском районе, когда на садовом участке велись работы по возведению фундамента. Об этом рассказали в следственном комитете региона.

- При движении задним ходом транспортного средства, предназначенного для распределения и заливки бетона, был совершен наезд на ребенка, в результате чего потерпевшему причинены травмы тела различной степени тяжести, - пояснили в ведомстве.

Ребенка госпитализировали в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

На место ЧП выезжала следственная группа, которая после проверки возбудила уголовное дело. Виновнику может грозить до трех лет лишения свободы.