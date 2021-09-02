Авиасообщение между Петербургом и Прагой возобновилось со 2 сентября

В Пулково возобновлено авиасообщение с Прагой Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Пулково возобновлены перелеты в Прагу. Первый рейс из Санкт-Петербурга в столицу Чехии отправился 2 сентября 2021 года авиакомпанией Smartwings. Теперь они будут летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- Также улететь в Прагу можно и авиакомпанией «Россия». В утренние часы по субботам и средам. Цены на перелет у обоих перевозчиком сопоставимы, - пояснили в Смольном.

Кроме того, 1 сентября, авиакомпания SunExpress возобновила прямые регулярные рейсы между Петербургом и Измиром. Отправиться в Турцию можно в четверг или понедельник, а в обратном направлении рейсы назначены на среду и воскресенье.

А с 21 сентября из Петербурга можно будет улететь в Северную Македонию авиакомпанией Nordwind Airlines. Рейсы будут выполняться по вторникам.