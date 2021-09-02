МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Ленобласти 3 сентября

Дожди и грозы обрушатся на Ленобласть 3 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ленинградскую области надвигается непогода. МЧС предупредило, что 3 сентября 2021 года на регион обрушатся сильные дожди с грозами и ураганным ветром. Местным жителям из дома без зонта лучше не выходить.

- 3 сентября на территории Ленинградской области местами ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15-18 метро в секунду, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В целом в течение дня в регионе ожидается облачная погода с дождями. Ночью температура воздуха опустится до плюс 2-7 градусов, у водоемов местами до плюс 10 градусов. Днем потеплеет, но незначительно, всего до плюс 7-12 градусов.

Такая же погода, но без гроз, продержится в области все выходные. Также в ночное время могут наступить первые заморозки.