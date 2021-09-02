Ремонт набережной канала Грибоедова в Петербурге завершился на месяц раньше

Набережную Грибоедова отремонтировали на месяц раньше Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге досрочно завершился капитальный ремонт набережной канала Грибоедова, участок от дома 131 до Могилевского моста. Об этом 2 сентября 2021 года пишет газета "Петербургский дневник". Подрядчик заменил основание стенки набережной, отреставрировал весь гранит и привел в порядок проезжую часть с тротуаром.

- Объект очень сложный: проблема не только в том, что набережная историческая и работы курирует КГИОП, нам приходилось вести работы под водой, привлекая водолазов. Мы каждый камушек промаркировали, вывезли в мастерскую, где почистили и отреставрировали, а затем вернули на своё место, - рассказал изданию генеральный директор подрядной компании "Возрождение" Михаил Клобертанс.

Напомним, что ремонт начался в октябре 2019 года и должен был завершиться в октябре 2021 года. Однако губернатор Александр Беглов поручил ускорить, так как в сентябре традиционно существенно вырастает автомобильный трафик.