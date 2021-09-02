9-балльные пробки сковали Петербург вечером 2 сентября

Петербург сковали 9-балльные пробки вечером 2 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург сковали 9-балльные пробки вечером 2 сентября 2021 года. На некоторых городах затор и вовсе непроходимый, там уровень пробок в 10 баллов. Вот так, нерадостно для автомобилистов, началась осень. Об этом сообщает сервис "Яндекс"

- Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 2 балла выше обычного, - сообщает сервис.

В целом, "красный" весь центр, а также главные магистрали города в направлении из центра. Так, сложная пробка длиной в 5,1 километров образовалась на Софийской улице от Николаевского проезда до улицы Димитрова. Очень плотное движение на Витебском проспекте из центра - пробка в 10 баллов.

Стоит и Мурманское шоссе от АЗС до проспекта Большевиков. В пробке в 6 километров можно потерять больше часа времени. Также стоит юг КАД по внешней стороне от поста ГИБДД до Октябрьской набережной.