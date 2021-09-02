400 школьных автобусов вышли на дороги Ленобласти в новом учебном году

На дороги Ленобласти вышли четыре сотни школьных автобусов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новом учебном году на дороги Ленинградской области вышли порядка 400 школьных автобусов. Благодаря им дети могут добраться в муниципальные школы. Также правительство региона поддержало инициативу руководителя центра по работе с одаренными детьми «Сириус» Елены Шмелевой по регулярному направлению в регионы новых автобусов.

- Это системное вложение, в первую очередь, в качество образования. Снимая барьеры, мы действуем в интересах каждого ребенка, исходя из того, что у него будет больше возможностей реализовать себя, - отметила она.

Она добавила, что благодаря новым школьным автобусам дети смогут не только добираться в школу, но еще посещать музеи, выставки и экскурсии.

Сегодня в регионе полностью обеспечен необходимый подвоз детей в муниципальные школы. Самый протяженный маршрут пролегает в Тосненском районе и составляет 34 километра.