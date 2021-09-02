Вооруженный грабитель вынес 1,5 млн рублей из банка в Кудрово

В Кудрово неизвестный мужчина ограбил банк. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кудрово неизвестный мужчина ограбил отделение крупного российского банка. Мужчине удалось вынести из офиса солидную сумму в 1,5 миллиона рублей. Все произошло около 16:00 в банке на Ленинградской улице. Мужчина в черной одежде пригрозил девушке-кассиру предметом, похожим на пистолет. Та решила выполнить его требования, не геройствуя почем зря.

- Злоумышленник получил деньги и скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция принимает меры по розыску и задержанию грабителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело пока что не возбуждали. Но можно уверенно сказать, что по статье за грабеж в особо крупном размере мужчине грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.