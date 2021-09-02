У памятника Довлатову установили стальную фигуру его собаки, справляющей нужду

Первую часть памятника Глаше установили у монумента Сергею Довлатову на улице Рубинштейна. Фото: vk.com/dovlatovday

Стальную фигуру собаки Глаши установили возле памятника Сергею Довлатову на улице Рубинштейна. Справляющий нужду песик располагается у письменного стола пистоля, на котором стоит пишущая машинка. Столь необычный образ Глаши выбрали неслучайно. По словам архитектора Вячеслава Бухаева, стальной фокстерьер именно так справлял свои житейские нужды, что бросилось в глаза вдове Довлатова.

У стальной фигуры Глаши символичная лужица. Наверное, от дождя. Фото: vk.com/dovlatovday

- Подруга Довлатова Эра Коробова вспоминает, что маленькая Глаша наделала у нее в комнате огромную лужу: «Такая маленькая, и такая лужа! Просто удивительно», - пишут организаторы «Дня Д», фестиваля Довлатова, на своей странице во «Вконтакте».

К слову, основной памятник Глаше откроют 4 сентября в Сквере Довлатова, который находится на Загородном проспекте, у дома №15. Добавим, что «Комсомолка» составила гид по фестивалю «День Д» с экскурсиями и квестами по местам писателя в Петербурге.