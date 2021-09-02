Обнаженная девушка оседлала мотоцикл ради фотографии в центре Петербурга

В Петербурге обнаженная девушка устроила фотосессию с чужим мотоциклом. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Девушка с оголенной грудью оседлала чужой мотоцикл на парковке в центре Петербурга. Перформанс раскованной дамы попал на видеорегистратор автомобиля. На записи, опубликованной в сообществе «Неизданное | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», заметно, что девушка вместе с подругой решили устроить импровизированную фотосессию. Со стороны на все это с улыбкой наблюдал их знакомый молодой человек.

Предположительно, подружки были сильно пьяны. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Все произошло в светлое время суток, но других прохожих девушка, как кажется, особо не смутила. Водитель авто с регистратором предположил, что подружки были пьяны, причем, очень сильно.

- Когда очень хочется фото на мотоцикле, - коротко подписал видеозапись автор публикации.

В комментариях петербуржцы, в основном, возмутились поведением раскрепощенной особы. Кто-то заметил, что она поцарапала топливный бак своим ботинком.