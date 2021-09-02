Жители Ржевки остались без света до утра 3 сентября

В Петербурге жители Ржевки пожаловались на отключение света вечером 2 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители исторического петербургского района Ржевка остались без электричества к вечеру 2 сентября. В социальных сетях горожане жалуются на блэкаут, особенно несладко приходится тем, кто живет в многоэтажках на улице Совьи Ковалевской. Во Всеволожском предприятии электрических сетей подтвердили «Комсомолке» аварийную ситуацию и попросили потребителей подождать до следующего дня.

- Да, там действительно авария, все непросто. Серьезно повреждены два кабеля. Потребуется 8-10 часов на устранение нарушения. К утру 3 сентября, надеемся, восстановим электроснабжение, - заверили «КП-Петербург» в горячей линии компании.

По предварительной информации, без света остались более тысячи квартир в Красногвардейском районе.