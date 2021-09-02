Петербуржцам предложили покормить овощами и фруктами зверят из Ленинградского зоопарка

Посетители Ленинградского зоопарка могут приносить вкусняшки для зверят в рамках акции "Дары осени". Фото: vk.com/spbzoopark

Посетители Ленинградского зоопарка смогут покормить постояльцев зверинца. В учреждении объявили о начале традиционной акции «Дары осени». Продукты можно оставлять на административном входе зоопарка в любое время его работы, без какого-либо согласования. Принимаются только свежие и спелые фрукты и овощи.

- Мы с благодарностью принимаем: кабачки, яблоки, огурцы, мох, сфагнум, желуди, дубовый сухой опад, ветви малины с листьями, желтый лишайник на ветвях, кору деревьев, трухлявые пни (для членистоногих), тыкву, ягоды, морковь, съедобные грибы, орехи, нераскрытые шишки, а также красную и черноплодную рябину с ветками, бруснику, клюкву и облепиху, - сообщается в группе Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».

По словам сотрудников зверинца, животные обожают осень, потому что уже привыкли к вкусным подаркам от посетителей.