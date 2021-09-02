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Происшествия2 сентября 2021 22:02

Пожар унес жизнь петербурженки в «однушке» на Богатырском проспекте

Спасатели МЧС эвакуировали женщину на улицу, но медики констатировали смерть
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На севере Петербурга произошел пожар в студии на Богатырском проспекте.

На севере Петербурга произошел пожар в студии на Богатырском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка погибла в пожаре, который произошел в однокомнатной квартире дома на Богатырском проспекте. Сообщение об огне поступило спасателям МЧС в 21:07. 19 пожарных оперативно прибыли на место и попали в маленькую «однушку». Жительницу квартиры эвакуировали, но, к сожалению, было уже поздно – медикам оставалось констатировать смерть пострадавшей.

- Пожар произошел в 14-этажном доме, расположенном по адресу Богатырский проспект, дом 24, корпус 1. На третьем этаже в однокомнатной квартире площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади шести «квадратов», - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар потушили. Для ликвидации огня понадобились четыре спецтранспорта МЧС.