199 заражений коронавирусом выявили в первый день осени в Ленобласти

В Ленобласти за сутки заболели коронавирусом 199 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 сентября 2021 года в Ленобласти заболели коронавирусом 199 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства 47-го региона. Больше всего зараженных в Мурино, Всеволожске, Тихвине, Кудрово, Гатчине и Сланцах. В областных стационарах пока что развернуто 1 464 койки для больных инфекцией. Из этого числа 451 место является свободным.

- Кроме этого за прошедшие сутки в стационары госпитализировали с подозрением на внебольничные пневмонии и коронавирус 105 человек. Из этого количества у 67 пациентов подтвердился диагноз COVID-19. У 38-ми человек выявили внебольничную пневмонию, - сообщается в группе «Минус коронавирус. Ленобласть» во «Вконтакте», где власти региона пишут официальные данные по пандемии.

Добавим, что медики прогнозируют четвертую волну коронавируса в Петербурге и Ленобласти уже во второй половине сентября.