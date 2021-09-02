Выборы не помешают учиться петербургским школьникам 17 и 18 сентября

В Петербурге не станут прекращать обучение школьников во время выборов 17 и 18 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах Санкт-Петербурга, внутри которых обустроят избирательные участки для выборов в Заксобрание и Госдуму, не будет прекращаться обучение детей в пятницу и субботу, 17 и 18 сентября. По словам губернатора Александра Беглова, для тех, кто пожелает проголосовать, создадут отдельный вход, в том числе из-за пандемии коронавируса.

- В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, для избирателей организуют отдельный вход. Также на участках предусмотрено резервное электроснабжение, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме этого губернатор попросил у петербуржцев, которые не могут прийти лично на избирательные участки, активнее присылать заявки на голосование на дому. В соответствии с этим в городе подготовят необходимое количество переносных ящиков. Напомним, сами выборы пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября.