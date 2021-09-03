Избыточная смертность за полгода в Петербурге составила 19%

Петростат обновил данные по избыточной смертности в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в период с января по июль 2021 года умерло на 6 343 человека больше, чем за аналогичные полгода в 2020-м. Итого избыточная смертность составляет 18,7%. Эти данные опубликовал Петростат в свежем выпуске доклада по социально-экономическому положению города. Для наглядности, с января по июль 2021 года в Северной столице зафиксировали 40 619 летальных исходов, а за тот же период 2020-го – 34 276.

- Среди умерших в 2021 году в Петербурге есть 97 детей до одного года. В 2020 году таковых за полгода было 88. Кроме этого, с января по июль естественная убыль населения составила минус 14 782 человека. За это же время родились 25 837 человек, - сообщается в докладе Петростата.

К слову, аналитики уверены, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения Северной столицы только на 70%.