В Петербурге установят 14 искусственных елей к Новому году за 33 млн рублей

В Петербурге закупили 14 искусственных елей на 33 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге к Новому году-2022 установят 14 искусственных елей. Смольный определился с подрядчиком, который поставит деревья в город. Цена контракта в итоге составила 33,4 миллиона рублей. Судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, ели установят в 11 районах из 18. В стоимость тендера входит и последующий демонтаж искусственных деревьев.

-Контракт заключен с ООО «Светодизайн», - коротко сообщается на портале госзакупок.

Согласно контракту, от компании требуют изготовить деревья до конца октября, а установить их –вплоть до 19 декабря. Сроки демонтажа большие, крайняя дата назначена на 15 марта 2022 года.