Объем ипотечного кредитования в Петербурге упал на четверть

Петербуржцы резко перестали брать ипотеку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурге резко перестали брать ипотеку. Объем выдачи жилищных кредитов в июле 2021 года по сравнению с июнем, упал больше, чем на четверть. Такую статистику привели в по оценке Северо-Западном управлении Банка России.

- Жителям Санкт-Петербурга банки предоставили в июле ипотеку на 25,5 млрд рублей (сумма на 27,3% меньше, чем в июне). Количество выданных петербуржцам жилищных кредитов за месяц снизилось на 25,4%, – до 6,1 тысячи, - сообщает пресс-служба управления.

Если брать Северо-Западный федеральный округ в целом, то картина получается схожей: объем кредитования в денежном выражении упал на 26,1%, а количество выданных кредитов снизилось за месяц на 21,4%, - до 15,1 тысячи.

Это минимальные показатели за последние полгода как в округе, так и в городе. Эксперты Банка России считают, что ситуация может быть вызвана изменением условий льготной программы ипотечного кредитования, которая позднее была продлена.

Средняя сумма ипотечного кредита в Петербурге составляет 4,2 миллиона рублей.