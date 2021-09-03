Североатлантический циклон испортит погоду в Петербурге

Североатлантический циклон накроет Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Североатлантический циклон стал причиной резкого ухудшения погоды в Петербурге. Уже ночью в городе лил дождь, который с небольшими перерывами будет идти и в течение дня. Температура воздуха упадет до октябрьских значений, а ветер усилится.

- Санкт-Петербург: циклон за циклоном. 3 сентября погоду в Северной столице будет формировать очередной активный североатлантический циклон, центр которого к концу дня уйдет в Верхневолжье. Его облачная спираль будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос Михаил Леус.

Согласно прогнозам, днем температура воздуха в Петербурге составит +10…+12 градусов, по области будет от +8 до +13.

Ветер северных направлений, скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм ртутного столба, что все равно ниже нормы.

Такое же ненастье обещают и на выходные. А вот с понедельника хорошая погода и потепление вернутся в город.