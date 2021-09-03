Цех с подпольных алкоголем нашли в Мяглово под Петербургом

В Мяглово накрыли цех по производству паленой водки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре тысячи литров спиртного изъяли в цеху по разливу «паленого» алкоголя оперативники петербургского Главка. Они наведались в частный дом в поселке Мяглово, где и располагалось производство.

- Подпольный цех был оборудован в 1-этажном деревянном доме, который, как оказалось, был построен самовольно на земле, принадлежащей муниципалитету. На месте происшествия была обнаружена линия по розливу и маркировке алкогольной продукции, а также тара, этикетки и акцизные марки с признаками подделки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Готовое спиртное продавали под видом водки и виски премиальных марок. Работали на производстве четыре нелегальных мигранта, которые жили в том же доме. Их оформили за незаконное пребывание на территории России.

Хозяев, организовавших линию по разливу «элитного алкоголя», ищут. Возбуждено уголовное дело, владельцам водочного заводика грозит до трех лет лишения свободы.