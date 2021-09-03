Трехлетнюю девочку бросили родители в детском саду Петербурга

В Петербурге родители оставили трехлетнюю дочь в детском саду Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в городе Колпино трехлетнего ребенка забыли в детском саду. Вечером 2 сентября 2021 года в полицию обратилась воспитатель детского учреждения, расположенного на Южной улице в поселке Понтонный и рассказала, что одну из воспитанниц мама с папой так и не забрали.

- Маленькую девочку родители не забрали из детского сада. Связаться с ними не удалось, поэтому малышку передали врачам скорой помощи, которые отвезли ее в детскую больницу, как ребенка оставшегося без попечения родителей, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочка проживает вместе с мамой, 36-летней женщиной, которая недавно привлекалась к отвественности за мелкое хулиганство. Отец - 25-летний уроженец Таджикистана. Мужчина множество раз привлекался к административной ответственности, а также был удим за кражу и угрозу убийством.

Семья на учете нигде не состоит. Родителей девочки сейчас разыскивают.