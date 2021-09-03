Биржевой мост в Петербурге закроют на капитальный ремонт с 1 октября

Биржевой мост закроют на капитальный ремонт до мая 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на капитальный ремонт закрывается Биржевой мост, соединяющий Васильевский и Петроградский острова. Движение по переправе будет полностью остановлено 1 октября 2021 года, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Производственное объединение "Возрождение" уже выиграло конкурс на капитальный ремонт Биржевого моста. Договор уже оформлен, - рассказал изданию глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Закрытие моста создаст серьезную транспортную проблему для жителей города. Сейчас по плану работы завершатся только к маю 2022 года.

- Мы прекрасно понимаем значение этого объекта, поэтому постараемся открыть движение на мосту как можно скорее. Возможно, часть работ на тротуаре завершится уже после того, как проезжая часть будет открыта, - отметил директор "Мостотреста" Андрей Кочин.