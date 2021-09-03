Спрос на зимнюю одежду вырос в три раза в Петербурге в августе

В Петербурге резко вырос спрос на зимнюю одежду Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима близко, хотя осень еще только началась. А жители Санкт-Петербурга начали массово скупать шубы и теплые сапоги еще в конце лета. В августа спрос на зимнюю одежду в Северной столице вырос в три раза. Об этом 3 сентября 2021 года сообщил сервис для частных объявлений "Авито".

- Уже в августе зимние ботинки в Петербурге стали покупать в 2,5 раза чаще, а предложений на сайте стало на 11% больше. Средняя цена за пару обуви - 4 тысячи рублей. Спрос на теплые куртки вырос в 3,3 раза. Зимнюю куртку в среднем можно купить за 2 тысячи рублей, - говорится в исследовании сервиса.

Кроме зимних ботинок петербуржцы интересуются и зимними сапогами. Спрос на них вырос в 2,3 раза. Цена на них невысокая - в среднем 1,5 тысячи рублей.

Также горожане стали чаще покупать дубленки и шубы. На первые спрос вырос в 2,2 раза. Стоимость дубленки в Петербурге в среднем 4 тысячи рублей. Шубы стали искать на 76% чаще. Теплое меховое облачение можно приобрести за 10 тысяч рублей.