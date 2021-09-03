78-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная пожилая петербурженка стала жертвой телефонных мошенников, которые маскируются по работников банка. На этот раз крупной суммы денег лишилась 78-летняя жительница Сестрорецка.

- 2 сентября в полицию обратилась женщина 1942 года рождения с заявлением о том, что 26 августа на ее мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что кто-то пытался войти в личный кабинет заявителя, чтобы снять денежные средства и, чтобы этого избежать, необходимо снять наличные и положить на счет, который ей скажут, - сообщает источник «КП-Петербург».

Доверчивая пенсионерка пошла в отделение банка и сняла все имевшиеся у нее на счету деньги - 400 тысяч рублей. После чего через банкомат другого банка перечислила их на указанный мошенниками счет. Позднее, поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.