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Происшествия3 сентября 2021 11:06

78-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Женщину обманули мошенники из «службы безопасности банка»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей.

Пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная пожилая петербурженка стала жертвой телефонных мошенников, которые маскируются по работников банка. На этот раз крупной суммы денег лишилась 78-летняя жительница Сестрорецка.

- 2 сентября в полицию обратилась женщина 1942 года рождения с заявлением о том, что 26 августа на ее мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что кто-то пытался войти в личный кабинет заявителя, чтобы снять денежные средства и, чтобы этого избежать, необходимо снять наличные и положить на счет, который ей скажут, - сообщает источник «КП-Петербург».

Доверчивая пенсионерка пошла в отделение банка и сняла все имевшиеся у нее на счету деньги - 400 тысяч рублей. После чего через банкомат другого банка перечислила их на указанный мошенниками счет. Позднее, поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.