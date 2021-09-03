Полиция задержала в Петербурге мужчину за изнасилование 8-летней девочки спустя два года

В Петербурге задержали 50-летнего мужчину за изнасилование 8-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в изнасиловании маленькой девочки. Еще 10 ноября 2020 года в следственный комитет города поступило заявление о том, что годом ранее неизвестный надругался над восьмилетним ребенком. Найти мужчину удалось лишь спустя два года после преступления. Об этом 3 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Было известно, что в период со 2 октября по 10 ноября 2019 года в квартире одного из домов на Красногородской улице мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Было возбуждено уголовное дело, - рассказал источник.

2 сентября 2021 года оперативники задержали подозреваемого - им оказался житель Красного села, 50-летний уроженец Ставропольского края.

Мужчину отправили под стражу. Ранее он судим не был. Расследование продолжается.