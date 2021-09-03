Двухлетний ребенок умер в Петербурге на следующий день после Манту

Ребенок умер в Колпино после Манту. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетний ребенок загадочно умер в Петербурге. 2 сентября бригада скорой помощи была вызвана в один из домов Колпинского района города. Родители ребенка сообщили , что у их сына резко поднялась температура, мальчик начал задыхаться.

По словам мамы и папы, у их сына никогда не было проблем со здоровьем, а единственное, что произошло - укол на реакцию Манту, которую малышу сделали накануне. После этого у ребенка началась подниматься температура, что бывает. Поначалу родители сами сбивали жар, но на следующий день вызвали скорую помощь.

Приехавшие медики пытались спасти ребенка, но не смогли. После реанимационных действий была констатирована смерть.

- Семья благополучная, на учете не состоит. Что стало причиной смерти - непонятно, установит экспертиза, - рассказал источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Это необходимый процессуальный момент для проведения следственных действий. Точные обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе расследования.