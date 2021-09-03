Петербурженка получила пару кирпичей вместо заказанных через интернет штор

Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку со шторами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Петербурга пожаловалась на мошенников, обманувших ее ожидания. 72-летняя пенсионерка заказала через интернет шторы, портьеры и тюль для своей квартиры. Но когда пришла получать посылку на почте, то нашла в ней пару отелочных кирпичей, положенных для веса и кусок ткани.

- 2 сентября в отделении почты после оплаты отправления, которое шло наложенным платежом, заявительница получила посылку. Вскрыв посылку при сотрудниках почты, обнаружила камни для облицовки фасадов и одну пару штор, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сумма материального ущерба, по словам пенсионерки, составила 4 712 рублей. В полиции завели дело о мошенничестве, но найти злоумышленников будет непросто, ведь женщина не помнит, на каком именно сайте она заказывала шторы.