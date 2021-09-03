Убийство из-за денег 11-летней давности раскрыли в Ленобласти

Полиция нашла двух подозреваемых в убийстве 11-летней давности в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция раскрыла убийство, совершенное 11 лет назад в Ленинградской области. Об этом 3 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. В августе 2010 года в деревне Сельцо Волосовского района был обнаружен труп 40-летнего мужчины с раной в груди. С тех пор следователи разыскивали убийцу.

- Спустя 11 лет стало известно, что произошло с убитым. 6 августа 2010 года к нему домой пришли двое мужчин, чтобы обокрасть. Завязалась потасовка. Один из грабителей схватил мужчину, а второй ударил его ножом в грудь. После этого грабители обыскали дом, но денег не нашли и сбежали, - рассказал источник.

Оказалось, что один из грабителей, нанесший смертельное ранение, уже с 2019 года отбывает срок в колонии за причинение тяжкого вреда здоровья человеку. Это уже его восьмая судимость. Второго грабителя, 38-летнего приезжего из Дагестана, задержали в Петербурге 2 сентября 2021 года.