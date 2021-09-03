Массовый побег мигрантов от полиции сняли на стройке на Василеостровском районе

Побег со стройке сняли на намыве. Фото: vk.com/spb_today

Очередной массовый побег мигрантов приключился на одной из строек на намыве Василеостровского района. С рейдом по проверке нелегалов сюда приехала полиция и трудолюбивые но не совсем законные сотрудники решили не дожидаться проверки документов.

- Массовый побег мигрантов со стройки во время очередного рейда полиции на намыве, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», снимавшие видео с соседнего, уже сданного корпуса.

Скольким строителям в итоге удалось избежать встречи со стражами порядка, не уточняется. А пользователи соцсетей, вспоминая про прошедшую недавно Олимпиаду, шутят: «Какие таланты пропадают, на Олимпиаде им, наверное, цены не было бы в беге».

А другие горожане отметили, что в проблеме нелегалов на стройках виноваты не сами мигранты, а те, кто их нанимает.

- Бегут, значит есть, что скрывать. Когда уже начнут реальные меры принимать к тем, кто их нанимает? Это не мигранты виноваты, а именно те, кто их незаконно устраивает, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Отметим, что такой же массовый забег на той же самой стройке произошел 21 июля.