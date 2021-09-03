Дополнительные поезда пустят на ноябрьские праздники в Петербурге

В Петербурге назначили дополнительные поезда на ноябрьские праздники Фото: Артем КИЛЬКИН

4 ноября в России празднуется День народного единства в честь чего россияне будут отдыхать четыре дня. В связи с этим федеральная пассажирская компания назначила пять дополнительных поездов на ноябрьские праздники между Санкт-Петербургом и городами Северо-Запада. Об этом стало известно 2 сентября 2021 года.

- Дополнительные поезда будут курсировать с 4 по 7 ноября. Так, 3 ноября из Петрозаводска в Петербург отправится поезд №11. Он выедет в 22:40 часов и прибудет в Северную столицу в 06:24 часа следующего дня, - сообщили в РЖД.

Также 3 ноября в 22:48 часов из Петербурга отправится поезд №610 в Сонково. Прибудет состав в пункт назначения 4 ноября в 12:05 часов.

Из Петербурга в Архангельск 4 ноября в 14:54 часов отправится поезд №10. Время прибытия 13:26 часов.

Еще два поезда назначены на 6 ноября. Состав №350 Костомукша-Петербург отправится в 20:16 и прибудет в 13:09 следующего дня, а поезд №677 отправится в 20:25 из города Великие Луки и прибудет в Петербург на следующий день в 06:32 часов.