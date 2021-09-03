Житель Светогорска сел в свою «Ниву» и сгорел

Мужчина сгорел в своей "Ниве" под Светогорском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагическая случайность оборвала жизнь 26-летнего жителя Светогорска. Мужчина сгорел в собственной машине после веселого застолья с друзьями. ЧП произошло 2 сентября в деревне Лосево Выборгского района Ленобласти.

- 2 сентября в 12:05 поступили сообщения о том, что в деревне Лосево, у дома 7 по улице Новая горит автомобиль «Нива». По прибытии на место происшествия в сильно обгоревшем состоянии на заднем сидении автомобиля был обнаружен труп владельца 1995 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Был опрошен друг погибшего который рассказал, что с утра они вместе выпивали, после чего приятель сел в свою «Ниву» и отвез его домой, а потом уехал к себе. Что произошло дальше, друг не знает.

В причинах возгорания разбираются дознаватели, тело погибшего направлено в морг на судмедэкспертизу.